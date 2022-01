CoD Warzone: Die Welgun - Der neue Caldera-Dominator!

Die Maschinenpistolen-Meta in Call of Duty: Warzone wirkt ein wenig erschöpft. Gut, dass das Mid Season Update von Vanguard eine neue Waffe mitgebracht hat: Die Welgun ist eine schlagkräftige Waffe, die perfekt in die aktuelle Meta hineinpasst. Wir haben für dich das Loadout zusammengestellt, mit dem du den maximalen Nutzen aus der Maschinenpistole herausholst.