CSGO-Profi tarik verlässt Evil Geniuses

In den vergangenen Monaten, in der Zeit, in der er nicht Teil des aktiven Rosters gewesen ist, produzierte er hauptsächlich verschiedenen Content und war als Streamer für Evil Geniuses aktiv. Da sich die Organisation gegenwärtig im Umbruch befindet und lediglich Vincent „Brehze“ Cayonte sowie Tsvetelin „CeRq“ Dimitrov weiter beschäftigt werden, musste auch tarik seinen Hut nehmen.