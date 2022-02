CS:GO: War das das beste IEM Katowice-Finale aller Zeiten?

Der Krimi begann direkt auf der ersten Map Inferno. G2 dominierte die erste Halbzeit und ging mit einer komfortablen 11:4-Führung in die Pause und schien das 1:0 nach Maps schon in der Tasche zu haben. Doch FaZe kam zurück - und wie. Nachdem sich zu Beginn der zweiten Hälfte ein munterer Schlagabtausch entwickelt hatte, der zu einem zwischenzeitlichen 15:7 für G2 führte, gewannen Finn „karrigan“ Andersen acht Spiele in Folge inklusive eines abschließenden spektakulären Ace von Robin „ropz“ Kool, um die erste Map doch noch in die Overtime zu bringen.