ESL Pro League 15: Playoffs ohne deutsche Teams, dafür mit NAVI & Sensations-Spaniern

Die Gruppenphase der ESL Pro League Season 15 ist ausgespielt. Für unsere drei deutschen Teams war es ein Turnier zum Vergessen. Nachdem MOUZ und Sprout bereits vor einigen Wochen ausschieden, kam anschließend auch BIG in Gruppe C unter die Räder. In Gruppe D zeigte sich das beste Team der Welt, NAVI, gewohnt stark.