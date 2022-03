ESL Pro League 15: Sprout & MOUZ raus, BIG letzte deutsche Hoffnung

In Gruppe C wartet mit BIG die letzte deutsche Organisation, zugleich aber auch die hoffnungsvollste. Die Berliner sind regelmäßige Teilnehmer von Master- und Major-Events und sehen sich selbst als Top-20 Team „mit Blick auf die Top-10″, wie BIG Sportdirektor Christian Lenz jüngst zu sagen pflegte. Ein Weiterkommen in der Gruppe gilt durchaus realistisch. Mit Gambit Esports, die wegen des Ukraine-Krieges unter neutralem Namen auflaufen, ist zwar ein absolutes Powerhouse in ihrer Gruppe, beim Kampf um Platz zwei kann aber alles passieren. Tendenziell werden Liquid und Godsent BIGs größte Konkurrenten sein. Gleich am ersten Spieltag könnte durch einen Sieg gegen Liquid die Marschrichtung vorgegeben werden.