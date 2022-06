CSGO-Superstar s1mple denkt offenbar über Pause nach

Entsprechend enttäuscht zeigte sich der gebürtige Ukrainer über die gegenwärtige Situation. „Es fühlt sich so an, als hätte Putin alle CIS-Teams auseinandergerissen und diese am Gewinnen von Turinern gehindert. Als der Krieg begann haben wir, mental völlig am Ende, im Halbfinale von Kattowitz gespielt und gegen G2 Esports verloren .. ich meine, ein G2, dass es am Ende doch nicht schafft ein Turnier zu gewinnen. Wir haben das erste Mal gegen uns selbst verloren. Danach hatten wir auch kaum Vorbereitungszeit [für die Pro League} und haben erneut verloren. Beim Major hatten wir schließlich das Gefühl, dies könnte unser letzter gemeinsamer Triumph werden, aber auch hier haben wir am Ende nicht gewinnen können.“