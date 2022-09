EPL Season 16: MOUZ rast als Gruppensieger ins Viertelfinale | CS:GO

Am letzten Spieltag ging es um nicht weniger als den Gruppensieg und damit den sicheren Platz im Viertelfinale des Master-Turniers. Gegen HEET, die sich über die Conference Stage qualifizierten, tat sich MOUZ sichtlichsdhwer. Auf Ancient ging es in die Overtime, die sie letztlich etwas unglücklich mit 19:16 abgaben. Nächste Map war Inferno, wo es zuvor gegen Astralis schon sehr unrund lief. Gegen HEET reichte die Leeistung aus und so ging es auf Map Nummer 3: Vertigo. Hier wirkte MOUZ wieder gefasster und dominierte den Großteil er Partie. Mit einem 16:9-Sieg sicherte sich die deutsche Organisation die Map und damit auch den Gruppensieg.