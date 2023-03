Doppelter Wahnsinn in der ESL Pro League! Underdogs schlagen Favoriten

Mit Cloud9, den Outsidern, G2 Esports, Fnatic, Heroic, MOUZ und FURIA Esports lösten allesamt bekannte, große Namen ihr Ticket für die ab dem 21. März anstehenden Playoffs. Einzig die Movistar Riders konnten mit ihrer Endrundenqualifikation für eine Überraschung sorgen. An ihrer Stelle hätten die meisten Fans und Experten wohl entweder den BIG-Clan oder Complexity Gaming erwartet.

Gruppe C lief dann schon deutlich wilder ab. Anstelle der eigentlich für die Endrunde gesetzten Ninjas in Pyjamas und OG gab es einen brasilianischen Doppelschlag durch paiN Gaming und 00 Nation, die es somit überraschenderweise ins Achtelfinale geschafft haben.

Die erwarteten Frontrunner von Gruppe D, allen voran Natus Vincere und Team Liquid, sollten also gewarnt sein. Dachte man zumindest.

Gruppe D: Der Wahnsinn geht weiter!

Zum Auftakt spielten Astralis gegen Team Spirit und Na‘Vi gegen forZe. Während Spirit mit dem ehemaligen dänischen Über-Team mit 16:4 und 16:11 kurzen Prozess machte, tat sich Na‘Vi - immerhin die aktuelle Nr. 5 der HLTV-Weltrangliste - deutlich schwerer mit forZe, welches eigentlich in der Tier-2-Szene zu verorten ist.

Weiter ging es auf Ancient, auf der forZe immer besser ins Spiel fand. Vor allem Aleksandr „ shalfey “ Marenov terrorisierte Na‘Vi geradezu. Allein 33 Kills (bei nur 15 eigenen Deaths) gingen auf das Konto des russischen Riflers. Am Ende der Map stand der 20-jährige bei einem überragenden Rating von 1.77.

Während der 16:14 Serien-Ausgleich damit hauptsächlich auf „ shalfey s“ Konto ging, waren es auf der Decider Map hauptsächlich AWPer Aleksandr „ zorte “ Zagodyrenko und In-Game-Leader Andrey „ Jerry “ Mekhryrakov, die dafür sorgten, dass auch Inferno mit 16:11 an den vermeintlichen Underdog ging.

Die erste Überraschung des Tages war perfekt. Während forZe also im Upper Bracket verweilt, findet sich Na‘Vi im mittleren Bracket wieder und wird dort auf Astralis treffen.

Auch Liquid im Mid Bracket

Mit Team Liquid war sogar noch ein auf der HLTV-Rangliste höher angesiedeltes Team als Na‘Vi in Gruppe D vertreten. Die Amerikaner - momentan auf Platz 3 der Welt - trafen in ihrer Auftaktpartie auf Rare Atom.

Das aus der asiatischen Region stammende Team ist ebenso wie forZe ein Team, das nicht in den Top30 dieser Welt zu finden ist und gemeinhin eher als unbeschriebenes und unberechenbares Blatt gilt. Die Rollen im Spiel gegen Liquid waren also klar verteilt.

Während Na‘Vi in der Mittags-Partie aber mehr oder weniger knapp an forZe gescheitert war, setze es für TL eine krachende Niederlage. Mit 16:11 und 16:3(!) überfuhr das asiatische Team Jonathan „EliGE“ Jablonowski und Co!