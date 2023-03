Doppelte brasilianische Sensation bei der ESL Pro League! NiP und OG scheitern überraschend

Doppelte Sensation bei ESL Pro League

Die ESL Pro League ist in vollem Gange. Während in Gruppe A und B mehr oder weniger alles seinen erwarteten Lauf nimmt, gibt es in Gruppe C gleich zwei brasilianische Überraschungen.

Altmeister Marcelo "coldzera" David will es mit 00 Nation noch einmal wissen

© ESL Counter-Strike via Twitter