Endlich offiziell! Valve enthüllt Counter-Strike 2 und kündigt Release im Sommer 2023 an

Neue Optik, verbesserte Spielmechanik und schnellere Server

Bereits in einem der ersten veröffentlichten Videos steht die Funktion der Rauchgranaten im Fokus beziehungsweise der Rauch an sich. Dieser verhält sich in Counter-Strike 2 wesentlich logischer als noch in Global Offensive und vor allem physikalisch korrekt. So breiten sich die Rauchschwaden in natürlicher Weise über der Karte aus und sollen auf die verschiedenen Aktionen innerhalb des Spiels reagieren. Beispielsweise sorgen Schüsse dafür, dass sich der Rauch aufteilt, wenn sich eine Spielfigur in diesem befindet und auf einen vermeintlichen Gegner feuert.