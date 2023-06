ENCE gewinnt IEM Dallas! Deutscher JDC nur Zweiter

Am Ende war es eine klare Angelegenheit für ENCE: Mit einem glatten 2:0 fuhr man über Finalgegner MOUZ drüber. Ein 16:9 auf Mirage und ein 16:10 auf Nuke ließen keine Fragen nach einem verdienten Gewinner aufkommen.

Zu stark war das finnische Team rund um Star-AWPer Alvaro „ SunPayus “ Garcia, der am Ende auch zum MVP des Turniers gewählt worden ist. Neben dem Spanier, der über das ganze Tournament gesehen überragende Zahlen (1.27er Rating über 11 Maps) auflegte, waren es im Finale Guy „ NertZ “ Iluz und Pavle „ Maden “ Boskovic, die für ein klares Übergewicht zugunsten von ENCE sorgten.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Auf Seiten von MOUZ erreichten nur David „frozen“ Cernansky und der deutsche Rifler Jon „JDC“ de Castro Normalform und so fehlte es der in Hamburg ansässigen Organisation deutlich an Firepower, um das Finale wirklich auf Augenhöhe zu gestalten.