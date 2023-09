Kein weiterer Teaser-Witz von Valve: CS2 ist tatsächlich online!

Das Warten hat ein Ende! Seit gestern ist Counter Strike 2 tatsächlich online!

Nach sieben Monaten Testphase in der Closed Beta versetze am 20.09. ein Tweet vom offiziellen X-Account mit den Worten „Was machst du nächsten Mittwoch?“ die gesamte Counter-Strike-Community in Aufruhr.

Während viele an einen weiteren Teaser-Witz dachten, um den Hype weiter am Leben zu erhalten, lieferte Entwickler Valve am gestrigen Abend tatsächlich die lang ersehnte heiße Ware.

Ab sofort hat jeder, der einen Steam-Account besitzt, die Möglichkeit CS2 herunterzuladen beziehungsweise das schon installierte CS:GO auf die neuste Version zu upgraden.

Wie im Trailer sichtbar, bietet CS2 vor allem optisch eine polierte - manche würden sagen „zeitgemäße“ - Optik. Inwiefern diese überarbeiteten Maps sowie grafischen Neuerungen - beispielsweise dynamische Rauchanimationen bei Granaten - das Gameplay und damit natürlich auch den eSports beeinflussen, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.