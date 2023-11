Mit dem BLAST Premier: World Final in Abu Dhabi steht Mitte Dezember das letzte wirklich große S-Tier-Tournament des Counter-Strike-Jahres an. Neben der aktuellen Nr. 1 der Welt - dem FaZe Clan - ist quasi die komplette Crème de la Crème des Counter-Strike-eSports mit von der Partie: Team Vitality (#2), MOUZ (#3), ENCE (#4), G2 Esports (#6), Natus Vincere (#8), Cloud9 (#9) sowie Heroic (#23) komplettieren das Teilnehmerfeld.

Das Turnier wird einen erstmaligen Blick auf das preisgeben, was die Fans für das Jahr 2024 erwarten wird. Schon jetzt tritt kaum ein Team mit demselben Roster an, mit dem es das letzte Turnier bestritten hat. Allein von den acht in Abu Dhabi antretenden Squads gab es in den letzten Wochen nur beim FaZe Clan und bei MOUZ keine nennenswerten Veränderungen im Teamgefüge.