Feueralarm! Quincy Crew aus Hotel evakuiert - Mitten im Spiel

Die ESL One Malaysia startet am 23. August und kulminiert wenige Tage später am 28.08 im großen Finale. Insgesamt zwölf Teams treten gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar. Zu den bereits qualifizierten Mannschaften gehören BOOM Esports, Talon Esports sowie Thunder Awaken. Zusätzlich wurden von der ESL bereits OG, Fnatic, Alliance, Team Liquid sowie Team Secret und Nigma Galaxy eingeladen. Die restlichen drei Plätze entfallen auf die Qualifikationsrunden in Europa/CIS, China und Nordamerika.