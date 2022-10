TI 2022: 107-Minuten-Wahnsinn! Marathon-Match endet mit deutschem Gewinner

Europa knüpfte derweil an die starke Performance aus der Gruppenphase an. Im zweiten Winner Bracket Viertelfinale schlug Team Secret das mächtigste Team Chinas, PSG.LGD. Partie eins war ein glatter Stomp in 23 Minuten und einem Score von 23:3. Daraufhin wechselte LGD die Taktik im Draft, wodurch sie das Match zumindest bis in die 25. Minute ausgeglichen gestalten konnten. Von da an ließ sich das Roster um Routinier Clement „Puppey“ Ivanov aber nicht länger zurückdrängen. Mit einem 2:0 trifft Secret am 22. Oktober auf besagtes Thunder Awaken.