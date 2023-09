Eine Million für die ESL One in Kuala Lumpur

Nach mehr als fünf Jahren Pause kehrt die ESL One mit einem Major-Turnier nach Kuala Lumpur zurück. Bereits 2018 fanden sich einige der weltbesten Dota-Teams in der malaysischen Hauptstadt wieder, um mit- oder gegeneinander um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar sowie den Major-Titel zu wetteifern.

Auch Ende des Jahres 2023 wird das wieder der Fall sein, da die diesjährige Ausgabe der ESL One einmal mehr in den Rang eines Majors erhoben wurde.

Vor fünf Jahren krönte sich die aus Russland stammende eSports-Organisation Virtus.pro zum Champion, als das Team die Konkurrenz von Team Secret im großen Finale mit 3:2 bezwang. Ob es dem Team auch in diesem Jahr gelingen wird, die Trophäe zu gewinnen, bleibt abzuwarten. Zuletzt konnte sich die Organisation für die kommende Weltmeisterschaft, dem The International, in Seattle, USA erfolgreich qualifizieren.