Erneut Weltmeister! Team Spirit gewinnt zum zweiten Mal das The International

Nachdem es OG bereits 2018 und 2019 gelungen war, das prestigeträchtigste eSports-Event der Welt zu gewinnen, ist es nun Team Spirit, welches sich den Titel zum zweiten Mal sichern konnte. In einem äußerst spannenden Turnier, in dem TS jede Ansetzung für sich entschied, schieden schon recht früh in der K.-o.-Runde zahlreiche große Namen wie Team Secret, Talon eSports oder Evil Geniuses aus.

Stattdessen wussten Mannschaften wie Virtus.pro, Azure Ray oder BetBoom Team zu überzeugen. Dennoch kam es am Ende mit Team Spirit und den Gaimin Gladiators zu einem Showdown zweier Favoriten. Beide Organisationen haben es über das gesamte Jahr immer wieder miteinander zu tun bekommen, wovon jedoch die Begegnung im Upper Brackets des Berlin Majors die wohl bedeutsamste Ansetzung gewesen sein dürfte, was die reine Platzierung angeht.

Pure Dominanz (auf Augenhöhe)

Während Experten das Match-Up am vergangenen Wochenende in Seattle, USA als ein Duell auf Augenhöhe ansahen, zeichnete sich insbesondere in Match eins ein gewisser Klassenunterschied ab. In 34 Minuten und einer Kill-Differenz von 32:12 sicherte sich Team Spirit die erste Karte. Runde zwei und drei wiederum fielen hingegen äußerst knapp aus, an deren Ende sich dennoch und jeweils Team Spirit durchsetzen konnte.