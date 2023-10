Welches Team gewinnt die Dota 2-Weltmeisterschaft The International 2023?

Am 10. Oktober 2023 geht es wieder los, das prestigeträchtigste eSports-Event überhaupt steht an. Doch obwohl das The International in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen in Bezug auf das ausgespielte Preisgeld machte, sieht es gegenwärtig danach aus, als würde der Abwärtstrend von 2022 anhalten. Bis dato befinden sich „lediglich“ 2,8 Millionen US-Dollar im Topf. Dieser Betrag kann sich jedoch bis zum Turnierstart noch deutlich steigern.