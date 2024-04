Nächster Verletzungsschock bei Bayern vor Real-Kracher

Erst traf es Mittelfeld-Motor Konrad Laimer, der Mitte der ersten Hälfte auf dem Rasen liegen geblieben war, anschließend behandelt wurde - was genau passiert war oder wo er sich verletzt sich hatte, wurde zunächst nicht deutlich.

Laimer verließ das Feld unter Mithilfe des medizinischen Personals, konnte aber immerhin wieder gehen. Für den früheren Leipzig-Profi kam Aleksandar Pavlovic in die Parte (28.).

Tuchel: „Wir brauchen ein paar Wunderheilungen“

Neben Laimer hatte auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt nach einem hart geführten Zweikampf mehrfach Probleme, musste in Hälfte eins zweimal behandelt werden. Der Niederländer blieb nach der Pause in der Kabine, für ihn kam Min-jae Kim in die Partie.