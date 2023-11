Endlich ist es soweit! Am Samstag, den 18. November startet die Virtual Bundesliga Club Championship nicht nur in ihre sechste Saison, sondern lässt mit den diesjährigen Änderungen sogar die vielleicht beste Spielzeit ihrer noch jungen Geschichte erwarten.

Denn durch die Verankerung des von der DFL und EA SPORTS gegründeten eSport-Wettbewerbs in die Statuten der Deutschen Fußball Liga nehmen nun erstmals alle 35 Klubs der 1. und 2. Bundesliga (ausgenommen Union Berlin) teil - und das bei einem Rekord-Preispool von 87.500€!

VBL in FC 24: Diese Teams stehen im Fokus

Die Aufstockung der Liga zur Saison 23/24 sorgt schon an Spieltag eins für jede Menge Premieren. Mit Fortuna Düsseldorf, dem VfL Osnabrück, dem 1. FC Magdeburg, dem SC Freiburg, der SV Elversberg sowie Borussia Dortmund und Bayern München treten gleich sieben DFL-Vereine zum ersten Mal überhaupt in der Club Championship an. Die beiden Schwergewichte des deutschen Fußballs stehen dabei natürlich besonders im Fokus.