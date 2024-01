EA Sports FC 24 ist nun endlich im titelgebenden Jahr angekommen. Und obwohl der FIFA-Nachfolger schon einige Dinge besser macht als sein Vorgänger, herrscht in vielerlei Hinsicht weiterhin Nachholbedarf. Wir zeigen euch, was EA im Jahr 2024 unbedingt noch an der Fußball-Simulation verbessern muss.

Das muss EA in FC 24 noch verbessern

1. Das vorzeitige und absichtliche Beenden eines Spiels muss als Sieg für den Gegner gewertet werden.

Kaum etwas treibt den durchschnittlichen FC-24-Zocker mehr zur Weißglut als ein Kontrahent, der die Match-Lobby während eines zwischenzeitlichen Remis verlässt. Denn obwohl der Spieler hier freiwillig und mit voller Absicht eine Niederlage in Kauf nimmt, wird das Endergebnis für den Gegner nicht als Sieg gewertet.

Ein Umstand, der die Toxizität einiger Spieler immer wieder zum Vorschein bringt, da er gezielt genutzt werden kann, um seinem Gegenüber zu schaden. So kommt es z.B. nicht selten vor, dass jemand früh in einer Partie bemerkt, klar unterlegen zu sein. Anstelle nun dem besseren Spieler den verdienten Sieg zu überlassen, wird einfach gequittet.

Für den Zocker, der das Match verlassen hat, entsteht kein weiterer nennenswerter Nachteil, sein Gegner jedoch fühlt sich betrogen - sowohl um den Sieg als auch um die verstrichene Zeit. Denn je nach Modus (Ablaufzeitpunkt der Weekend League) kann diese ebenfalls von Bedeutung sein.

Der Großteil der Community ist sich in diesem Punkt einig. Kaum ein Missstand wird so häufig thematisiert und als oberste Priorität für ein besseres Spielerlebnis genannt. Es bleibt zu hoffen, dass EA diesem Wunsch im Jahr 2024 endlich nachkommt.

2. Die anhaltenden Probleme im Menü müssen ein Ende haben.

In Summe zwar etwas weniger schlimm, aber dafür trotzdem nicht gerade weniger nervig sind die anhaltenden Probleme in den Menüs, die besonders in Ultimate Team regelmäßig für genervte Seufzer sorgen.

Ganz egal ob Anzeigefehler, Stabilisationsprobleme oder Lags: Die Anzahl der auftretenden Bugs in FC 24 lassen sich mit keinem Argument rechtfertigen und müssen unbedingt behoben werden.

3. UT-Zocker müssen zwei Evolutionen parallel abschließen können.

Ein viel diskutierter Verbesserungsvorschlag für das Evolutions-Feature in FC 24 ist die Möglichkeit, gleich zwei Evos parallel erledigen zu können. Obwohl die Neuerung äußerst positiv angenommen wurde, sieht man in den Main-Teams letztlich doch nur selten mehr als eine evolutionierte Karte.

Der Hauptgrund dafür liegt im enormen Zeitaufwand, der benötigt wird, um das Maximale aus einem Spieler herauszuholen. Auch wenn ein Kerngedanke des Features eigentlich nur darauf abzielt, „unspielbare“ Profis spielbar zu machen, wollen die meisten UT-Zocker am Ende doch eine neue Meta-Karte freispielen.