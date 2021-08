FIFA 22: So verändert sich der Karrieremodus

Neben dem klassischen Manager-Modus wurde die Spielerkarriere überarbeitet und umfangreicher gestaltet. So ist es nun für einen Spieler möglich, via Einwechslung das Spielfeld zu betreten. Dabei kann ein Match zu dem Zeitpunkt vorgespult werden, an dem der Spielerwechsel vollzogen wird. Die Entscheidung hierfür lässt sich noch vor Spielstart treffen.