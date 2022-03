Dirc Seemann, Director eSports und Special Projects: „Wir arbeiten mit der ESL Gaming bereits bei mehreren großen eSports-Titeln und -Ligen wie der ESL Pro League in CS:GO oder den ESL One Events für Dota 2 erfolgreich zusammen. In diesem Jahr können wir im Rahmen unserer Partnerschaft auch dem größten nationalen eFootball-Wettbewerb die Free-TV-Bühne auf SPORT1 bieten: Die Virtual Bundesliga, gespielt in FIFA 22, ist gerade für das Free-TV ein hervorragendes Format, da es für viele verständlich ist und natürlich die Fans der Bundesliga und 2. Bundesliga mit beinahe allen ihren Teams mitfiebern können.“