FIFA 21: Italiens Leonardo Bonucci als Summer-Stars-SBC verfügbar

Die Summer Stars sind Spieler in FIFA 21, die aufgrund starker Leistungen im vergangenen Monat mit Spezialkarten ausgestattet wurden. Bonucci hat es in diesem Fall nicht in die Startelf des zweiten Teams geschafft, doch dafür hat er nun eine Squad Building Challenge erhalten. Und diese SBC kann sich sehen lassen, denn seine Karte hat 96 OVR! Das Verrückte daran ist die Ähnlichkeit zur Karte seines Mitspielers Chiellini. Beide haben eine 96er-Bewertung mit 96 Verteidigen und 88 Pace. Die Bonucci-SBC lohnt sich aber deutlich mehr als die Chiellini-Karte, denn die SBC ist mit einem Preis von 120.000 Münzen echt günstig. Zum Vergleich: Chiellini kostet mit fast identischen Werten 220.000 Coins.