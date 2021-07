FIFA 21: Unfassbar! Ronaldinho als Prime Moments SBC

Hier sind wir also wieder und regen uns über eine übertriebene Prime-Icon-SBC auf. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels wird sich kein FIFA-Spieler für mehrere Stunden an die Konsole setzten, mehr als 200 Spieler kaufen und diese dann noch in 22 Teams einbauen. Es ist für uns unverständlich, wieso diese Karte eines so beliebten Spielers zum Ende von FIFA 21 nicht günstiger und einfacher zu haben ist. Die FUTBIN-User sind sich einig: 85% der Community wird die SBC nicht abschließen. Schade, denn eine Legende wie Ronaldinho hat Besseres verdient – genauso wie seine Fans auch.