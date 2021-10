FIFA 22: Zweites Title Update bessert Probleme nach

Es ist für Fans der Fußballsimulation nicht wirklich etwas Neues: In FIFA gibt es jedes Jahr eine Reihe von nervigen oder auch lustigen Bugs. Spieler heben gerne vom Boden ab, Torhüter machen ganz unnatürliche Hand- und Fußbewegungen und Freistöße werden auch schon mal innerhalb des Strafraums ausgeführt. Mit Title Update 2 soll es diesen Fehlern nun an den Kragen gehen. Darüber hinaus werden auch noch einige Verbesserungen am Gameplay von FIFA 22 vorgenommen.