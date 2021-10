Squad Battles in FIFA 22 – Solltet ihr das zocken?

Wer keine Lust auf Matches gegen Computergegner hat und eigentlich nur die Aufgaben für die Icon Swaps erledigen will, für den gibt es auch in FIFA 22 wieder einen einfachen Trick: Mit einem bulligen Verteidiger lässt sich nämlich der Ball für den Rest des Spiels an der eigenen Grundlinie abschirmen, ohne dass die KI in irgendeiner Form eingreift. Der einzige Nachteil an diesem Glitch: Der Spieler muss durchgehend L2 gedrückt halten, um den Ball abzuschirmen.