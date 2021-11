Giorgio Chiellini in FIFA 22: Flashback SBC zum Black Friday

Im Sommer konnte er sich erst mit Italien zum Europameister krönen und auch sonst hat er schon einige Titel in seiner Karriere gewonnen: Giorgio Chiellini. Das Turiner Urgestein kennt natürlich jeder Fußball-Fan und auch in FIFA ist er seit vielen Jahren mit von der Partie. Gerade in den vergangenen Jahren gehörte der Italiener allerdings nicht mehr zu den Top-Akteuren auf dem virtuellen Rasen. Grund dafür: Seine fehlende Geschwindigkeit.