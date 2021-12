FIFA 22 – Resignation oder Zufriedenheit?

Dann ein aktueller Fall. Wie war das zuletzt hier in der Kolumne? Die fehlerhaften Anpassungen der Price-Ranges. Und kaum schrieb ich darüber, war es am Montag wieder so weit. Es wurden Unmengen an Coins von Spielern vernichtet. Es war unglaublich. Man wähnte sich bei „Versteckte Kamera“. Rodrygo hatte einen Wert von 300.000 Coins. Zack! Grenze auf 15.000 gesetzt. Verlust von 285.000 Coins, sobald man den Spieler neu anbot. Sane von 330.000 auf 32.500 Coins. Zack! Beinahe 300.000 Coins vernichtet. Werner von 950.000 auf 120.000 Coins. Zack! In einer Sekunde 830.000 Coins weg. Das ist unfassbar! Man muss sich das klar machen: EA SPORTS vernichtet bares Geld seiner Kunden. Habe ich die Coins für Timo Werner durch Aufladen von FIFA Points, sagen wir 200 €, zusammenbekommen, dann sind die größtenteils weg. 200€ weg. Durch die Unfähigkeit von EA SPORTS. Und der Gipfel der Unverschämtheit ist, dass die Aktion seitens EA SPORTS unkommentiert blieb und die Spieler nicht entschädigt wurden. Wo gibt es das? Welches Unternehmen schädigt seine Kunden und macht einfach: Nichts!