FIFA 22: Titel verteidigt! RBLZ_Umut ist eFootballer des Jahres 2021

Als Teil des Rosters von RB Leipzig spielte der Deutsche in VBL Club Championship groß auf und hatte maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für das Grand Final. Über die gesamte Saison hinweg blieb er in den 1v1-Matches auf der PlayStation ungeschlagen. Am Ende unterlagen die Sachsen allerdings im Halbfinale dem späteren Vizemeister FC St. Pauli rund um Herausforderer „xMusti19″. In der Einzeldisziplin krönte sich das Talent durch einen Finalsieg über „DullenMIKE“ jedoch zum Champion.