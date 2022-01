FIFAe-Awards: Das sind die Personen des Jahres

Trotzdem steht die Szene nicht still. Die Schauplätze der Highlights haben sich lediglich verschoben und finden nicht mehr in den Hallen rund um den Globus, sondern in den privaten Räumlichkeiten der eSportler sowie Content-Creator statt. Hier haben sich in 2021 erneut einige Personen mit ihren Leistungen in den Fokus der Community gerückt. Als Belohnung werden sie nun von selbiger mit den FIFAe-Awards geehrt.