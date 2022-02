FIFA 22: "Ja, ich bin der beste der Welt" - Anders Vejrgang im Interview

Ganz egal in welchem Wettbewerb, die Vorschusslorbeeren, die sich der eSportler von RB Leipzig vor seiner Premiere auf der großen Bühne erarbeitet hat, sind immens und wecken das Interesse der Community. Im Interview mit FIFA-TV spricht der Däne öffentlich über Ziele in der kompetitiven Szene und gewährt einen Einblick in seine Gefühlswelt. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm dabei nicht.