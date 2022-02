FIFA 22: Neue Regeln - Darauf müssen die Pros achten

Vor dem Beginn der Global Series in FIFA 22 veröffentliche EA Sports einen Deep-Dive-Artikel auf der eigenen Webseite, in dem u.a. die maximale Anzahl an Spielern, die sich pro Region einen Qualifier-Spot sichern können, aufgeführt wurde. Doch schon bei der ersten Ausgabe sorgten die deutlich zu gering angesetzten Werte für Schwierigkeiten. Nicht nur im Kontext der absoluten Anzahl, sondern vor allem aufgrund der Probleme in der letzten Nacht vor dem Ende der Deadline.