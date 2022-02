FIFA 22 VBL: Hoffenheim im Rausch, Hannover versteht die FIFA-Welt nicht mehr

In Nordwesten der Republik versteht vor allem ein Team die FIFA-Welt nicht mehr. Während es beispielsweise in der Club Series aus der Sicht von Hannover 96 direkt in der ersten Woche den Aufstieg in die höchste Division zu vermelden gab, liegt in der Virtual Bundesliga seit geraumer Zeit einiges im Argen. Die Niedersachsen, die in der Hinserie noch mit Bestwerten zu überzeugen wussten, haben in der Rückrunde den Faden komplett verloren und warten nun seit acht Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Zwei bittere 3:6-Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz aus St. Pauli und Hamburg lies den Vorsprung auf ein Minimum schmelzen. Lediglich der direkte Vergleich gegenüber den eKiezkickern sichert Rang zwei.