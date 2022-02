VBL: Anders Vejrgang Debüt lässt ihn schlagbar erscheinen

Gegen den für Greuther Fürth spielenden Christian „xImpact10″ Judt legte Vejrgang gut los, störte den Spielaufbau seines Gegners und eroberte einige Bälle. Zählbares gab es dann aber erstmal für die Gegenseite. Nach einer schönen Ballstafette über die linke Seite ging Judt 1:0 in Führung. Vejrgang glich danach schnell aus, bis wiederum Judt nach schönen Pass in die Tiefe ein weiteres Tor erzielte - 2:1 zur Halbzeit. Etwas nüchterner ging es in den nächsten 45 Minuten zur Sache. Judt verteidigte stark gegen den anstürmenden Dänen, der in Minute 79. eine 100-prozentige Chance vergab. Endergebnis: 2:1 für Judt. In der Parallelpartie zwischen Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Lukas „Kellerinho18″ Keller sicherte Gültekin die Punkte für Leipzig.