Deutsches Wunder bei FIFA 22! DFB-eNationalmannschaft erreicht Playoffs der Nations Series

Durch den Abstieg in Division zwei war der Playoff-Traum schon in weite Ferne gerückt, da eine Qualifikation über das „Consistency-Ranking“ nur noch einer geringen Wahrscheinlichkeit unterlag. Ein Wechsel des Rosters zurück zum Erfolgsduo aus Woche eins sollte allerdings die Wende bringen. Auf einen souveränen Durchmarsch in Liga zwei folgte ein sensationelles Comeback in den Tagen der Entscheidung. Das 6:0 gegen Schottland markierte gleichzeitig den Höhepunkt und Schlussakt.