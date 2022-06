FIFAe Nations Cup: xMusti19 & Umut treten für Deutschland in Playoffs an

Umut (RB Leipzig) und xMusti19 (bisher FC St. Pauli) trafen bereits während der Play-Ins auf Finnland. Dort unterlagen die Profis etwas überraschend mit einem 1:4. Auch mit den Portugiesen konnte das DFB-Team bisher keine positiven Erfahrungen sammeln. Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Kai „Hensoo“ Hense scheiterten an den Iberern mit 1:4, 0:6 und 3:3. Keine guten Vorzeichen also für die kommenden Duelle. Bleibt die Hoffnung, dass sie sich in ihrem Trainingscamp mit DFB-Coach Matthias Hietsch sorgsam auf die Herausforderungen vorbereiten.