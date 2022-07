FIFA 23: Darum lohnt sich die Ultimate Edition

Die Ultimate Edition bietet den Fans die Möglichkeit, drei Tage vor dem offiziellen Release in die Vollversion einzutauchen. Gerüchten zufolge soll FIFA 23 am Freitag, dem 30. September erscheinen. In diesem Fall könnten die Käufer also bereits ab dem 27. September in den Genuss des beliebten Sportspiels kommen. Für FUT-Zocker ergibt sich so die Chance, sich durch Trading, dem Abschließen von SBCs und dem Erspielen von Rewards einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen.