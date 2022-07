FIFA 23: Kooperation mit Marvel? EA-Leak sorgt für Aufsehen

Auch wenn mit dem brasilianischen Fußballer Givanildo Vieira de Souza, der nur „Hulk“ genannt wird, in der Vergangenheit (zuletzt in FIFA 21 spielbar) bereite eine Karte mit einem Marvel typischen Namen in FUT enthalten war, so stellt sich nun die Frage, ob wir im Rahmen der Promo einen echten Hulk zu sehen oder gar zu spielen bekommen werden.