FIFA 23: Nach EA-Leak! Das sind die Spieler-Ratings von Bayern und Dortmund

Die Folge: Eine Welle an Bildern, Posts und Videoclips machte in den sozialen Netzwerken die Runde, wodurch so manches Geheimnis frühzeitig gelüftet wurde. Wie jedes Jahr standen besonders die Gesamtwertungen der Spieler im Fokus, die im Gegensatz zur Beta-Version final zu sein scheinen. Wie schneiden der BVB und die Bayern in FIFA 23 ab?