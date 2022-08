TimKalations FIFA-Kolumne: Die heißeste Zeit des Jahres!

Diese Ankündigung war für viele Spieler eine große Enttäuschung. Hatten sich ambitionierte Trader doch sehr gewünscht an den wesentlich größeren Märkten der Konsolen partizipieren zu können. Schnell wurde überlegt was der Grund für die Trennung sein könne. Die am häufigsten genannte Vermutung war, dass auf dem PC plattformbedingt, am leichtesten gecheatet und gebottet werden kann. Und dass EA SPORTS die wichtigen Konsolenmärkte dieser Gefahr nicht aussetzen möchte. In jedem Fall schade für die Spieler auf dem PC.