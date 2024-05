Bayer Leverkusen sorgt sich um Superstar Wirtz - Xabi Alonso klärt auf

Xabi Alonso verriet im Nachgang, wie es um Gesundheitszustand seines Youngsters steht. Dieser ging bereits angeschlagen in die Partie. „Er hat einen Schlag in die Oberschenkelmuskulatur abbekommen. Er hatte Probleme. Er humpelte etwas, aber er wollte helfen“, erklärte er bei RTL .

Wirtz für Alonso unverzichtbar?

Der zuletzt leicht angeschlagene Wirtz saß zunächst auf der Bank, in der Schlussphase wollte Alonso auf seinen Schlüsselspieler jedoch nicht verzichten und leitete damit prompt die Wende ein. In der 81. Minute wurde Jonas Hofmann durch Wirtz ersetzt, nur eine Minute später landete der Ball erstmals im Tor der Römer, 15 Minuten später erneut. Wirtz war an beiden Treffern nicht maßgeblich beteiligt und sah in der 89. Minute noch die Gelbe Karte.