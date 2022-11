Hackerangriffe auf FIFA-Stars eskalieren - FOKUS Clan im Visier der Attacken

Sowohl Elias Nerlich als auch Koray und MoAuba gehören dem FOKUS Clan an. „Einer will glaube ich FOKUS rasieren, erst Eli, dann Kory, jetzt Mo (...) bitte lass meinen Account in Ruhe“, wendet sich Mustafa „Musti“ Cankal verzweifelt an den oder die Hacker. Musti ist wie Koray erst seit Mitte des Jahres 2022 bei FOKUS unter Vertrag. Beide spielten im Sommer bei der WM in Kopenhagen mit – Musti für Deutschland, Koray für die Türkei.