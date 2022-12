Traum-Duo glänzt erneut! RB Leipzig marschiert ins Viertelfinale

Mit zwei Siegen sowie zwei Unentschieden deuteten die Rebelz schon in den Hinspielen an, dass in Gruppe B mit ihnen zu rechnen ist. Doch dass Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sowie FIFA-Wunderkind Anders „RBLZ_Anders“ Vejrgang trotz ihrer unbestrittenen Qualitäten am Controller die Rückrunde so dominieren würden, hätte wohl nur die wenigsten vermutet.