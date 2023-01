VBL: Schlusslicht Holstein Kiel - warum die Kieler trotz letztem Platz vorbildlich sind

Zwei Jahre zuvor flossen 1.5 Millionen Euro in die Förderung von Vereinen und Projekte – mehr als in jedem anderen Bundesland. Etwa 300.000 eSport-Interessierte soll es laut Bericht in Schleswig-Holstein geben. Einen Anlaufpunkt für ambitionierte Zocker sollen die Landeszentren bieten. In Kiel, der Heimat des VBL-Teams, steht bereits eins, drei weitere sollen folgen.