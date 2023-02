FIFA 23: Diese Tipps bringen euch mehr Siege in FIFA 23

Gelingt es euch, diese in euer Spiel zu implementieren und mit der Zeit zu perfektionieren, werdet ihr zunehmend häufiger aus einer Partie als Sieger hervorgehen. Heute möchten wir euch gleich zwei dieser Tipps mit auf den Weg geben.

Diese Formation ist in FIFA 23 einfach zu stark

In FIFA 23 wir die Pro-Szene derzeit vor allem von der 4-3-2-1-Formation dominiert. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die offensive Dreierreihe sollte aufgrund der Pace-Meta vorwiegend aus schnellen dribbelstarken Spielern wie Kylian Mbappe, Jairzinho oder David Ginola bestehen. Der Fokus bei der Chancenerarbeitung liegt hier in der Zentrale. Mithilfe der taktischen Einstellung „Direkte Pässe“ sowie einer hohen Anzahl von Spielern im Strafraum (mindestens sechs Balken) überbrückt ihr schnell das Mittelfeld und schafft eine Überzahl im gegnerischen Strafraum.

Das Comeback der Low Driven Shots

Obwohl die Keeper in FIFA 23 nicht besonders stark sind, sollte man trotzdem mehrere Abschlussvarianten im Repertoire haben, um je nach Spielsituation die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolges maximieren zu können.

Während sich im aktuellen Ableger der Fußball-Simulation die Außenrist-Schüsse als präferierte Wahl bei Versuchen außerhalb des Strafraums etabliert haben, so existiert auch eine effektive Technik für die kurze Distanz. Diese ist zwar schon lange ein Teil der FIFA-Reihe, wird jedoch aktuell nur wenig genutzt. Es handelt sich dabei um die Flachschüsse.

Ein Grund dafür könnte die Einführung des Powershots sein, der die Tastenbelegung (L1 + R1 + Kreis auf der PlayStation/ LB + RB + B auf der Xbox) der Low Driven Shots aus den Vorgängern übernommen hat, wodurch diese in Vergessenheit geraten sind. Doch jetzt feiern sie ihr Comeback - und sind so gut wie lange nicht mehr.

Um einen solchen Schuss auszuführen, ist tatsächlich nicht einmal eine spezielle Tastenkombination nötig, sondern es muss lediglich ein normaler Abschluss mit einer Stärke von maximal zwei Balken ausgeführt werden. Dadurch bleibt der Ball am Boden und wird in Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem gegnerischen Keeper für diesen wesentlich schwerer zu parieren. Entscheidet ihr euch für die richtige Ecke, wird der Flachschuss in der Box zur echten Waffe.