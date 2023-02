Furiose Fürther siegen auch im Derby

Als die glücklichen Sieger konnten sich am Ende der Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt sowie die SpVgg aus Fürth bezeichnen - und besonders die Jungs mit dem Kleeblatt auf der Brust befinden sich aktuell in bestechender Form!

Fürth wiederholt perfekte Woche

Nachdem die SpVgg aus Fürth bereits am abgelaufenen Spieltag mit zwei Siegen aus zwei Partien für Aufsehen gesorgt hatte, knüpften die Franken in dieser Woche nahtlos an die Leistungen gegen den KSC sowie Heidenheim an und wiederholten ihren Coup. Damit wandern weitere sechs Punkte auf das Konto der Kleeblätter, die mittlerweile fünf Matchups in Serie für sich entscheiden konnten.