Erst Weltmeister, dann Spieler des Jahres! ER schnappt sich den nächsten Titel

Zum dritten Mal in Folge! FIFA-Weltmeister Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin setzt sich nach 2021 und 2022 einmal mehr bei der Wahl zum „kicker eFootballer des Jahres“ durch und krönt damit das beste Jahr seiner noch jungen Karriere.

Neben dem WM-Titel in der Einzeldisziplin konnte der 20-Jährige zusammen mit seinen Teamkollegen von RB Leipzig noch die VBL Club Championship gewinnen. Nun lies er die nationale Konkurrenz erneut hinter sich - doch die Abstimmung war knapper als gedacht!

FIFA: Erst Weltmeister, dann Spieler des Jahres

Obwohl Umut aufgrund seiner Errungenschaften als Favorit ins Rennen ging, fiel das Ergebnis am Ende enger aus als vermutet. Mit 39,8% aller Stimmen, und damit nur etwas mehr als drei Prozent vor dem Zweitplatzierten Levy Finn „ levyfinn “ Rieck, sicherte sich der eSportler der Roten Bullen schließlich den ersten Rang.

Ein achtbares Resultat auch für seinen ärgsten Verfolger, der erst in der abgelaufenen Saison seinen großen Durchbruch erlebte. Mit VBL-Neuling Hansa Rostock gelang ihm im ersten Anlauf direkt der Sprung ins Grand Final der Club Championship - und das als Divisions-Champion! Zudem verpasste der 20-Jährige mit seinem dritten Platz bei der Einzelmeisterschaft nur haarscharf die Sensation. Den Titel als „Newcomer of the Season“ konnte levyfinn aber niemand nehmen.