Frauenteam verpasst Pokal-Sensation

Das Frauen-Team des VfL Bochum hat den Einzug in die zweite Hauptrunde des DFB-ePokals verpasst. Im Duell mit dem Karlsruher SC, der unter der separaten Marke PHIRONIX eSports an den Start geht, hatte das Duo aus Vinicia „Vinicia_brc“ de Oliveira Branco und Fabienne „FabienneXIII“ Morlock am Ende das Nachsehen.

Das Zweiergespann, welches sich über den Frauen-Qualifier für den Wettbewerb qualifiziert hatte, verlangte dem KSC, der in seiner ersten VBL-Saison auf Anhieb den Sprung in die Playoffs geschafft hatte, zwar alles ab, verlor jedoch das entscheidende 2v2 mit 1:3 - doch es gab auch ein absolutes Highlight zu bestaunen!

FIFA 23: Trotz Pokal-Aus - Fabienne zeigt es allen

Obwohl vor dem Start des zweiten Turniertages die Favoritenrollen klar verteilt zu sein schienen, machte sich einmal mehr die als FIFA-Queen bekannte Fabienne dazu auf, am vorherrschenden Status Quo zu sägen. Die wohl beste Spielerin Deutschlands, die sich bislang auch als einzige für einen FGS-Qualifier qualifizieren konnte, spielte in ihrem Einzel gegen Khalid „KSC_Khalid“ Gürel groß auf und gewann schließlich durch einen späten Treffer mit 2:1. In der Gesamtabrechnung bedeutete allerdings die 0:2-Niederlage von Vinicia gegen Lukas „Sakul“ Vonderheide das Aus.

In den beiden weiteren Featured Matches vom Donnerstagabend, die im Zuge der Twitch-Übertragung ebenfalls in der Esports Factory in Osnabrück ausgefochten wurden, traf zum Auftakt mit dem Hamburger SV ein weiteres Mitglied der Virtual Bundesliga Club Championship auf einen klaren Außenseiter. Gegen TuS Eschede, den Zweitplatzierten der Niedersachsenmeisterschaft, setzten sich die Rothosen nach zwei Partien (4:3, 3:0) durch.

