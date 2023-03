Niederlage im Grand Final: Fokus Clan Profi verpasst WM-Revanche

Bitterer Abschluss für ein starkes Turnier. Koray „ KKoray “ Kücükgünar vom Fokus Clan hat sich für seine grandiose Leistung im dritten FGS-Qualifier, in dem die Spieler Global Series Punkte für die Teilnahme an den WM-Playoffs sammeln können, nicht gänzlich belohnt.

Der 20-Jährige sicherte sich durch seine Performance zwar 390 Zähler inklusive eines Preisgelds in Höhe von 10.000 US-Dollar, doch es wäre noch mehr drin gewesen. Denn erst im Endspiel des Online-Turniers unterlag er einem alten Bekannten - und da wurden Erinnerungen an den FeWC in FIFA 22 wach!

FIFA 23: Bitteres Deja-vu im Finale

Nachdem KKoray mit einer Bilanz von 6-2 in die K.o.-Phase eingezogen war, das entscheidende Match in der achten Runde der Swiss-Stage hatte der gebürtige Aschaffenburger gegen den Leverkusener Furkan „ FurkyPlayz “ Kayacik knapp mit 4:3 gewonnen, sollte sich eSportler des Fokus Clans seinen Weg durch das Single-Elimination-Bracket bahnen. Auf dem Weg ins europäische Grand Final konnte er mit Razvan „ RvPLegend10 ″ Puiu (6:1), Donovan „ Tekkz “ Hunt (2:1) sowie Anders „ RBLZ_Vejrgang “ Vejrgang (6:2) gleich mehrere Top-Spieler ausschalten.

Dort sah sich der Ex-Bochumer dann mit Leandro „LJR_Peixoto“ Peixoto einem französischem Pro gegenüber, gegen den der Deutschtürke im Sommer auf der ganz großen Bühne angetreten war. In der Gruppenphase der vergangenen Weltmeisterschaft trennten sich beide zwar in Hin- und Rückspiel jeweils mit einem Remis, in der Gesamtabrechnung behielt der eSportler aus den Reihen von Team BDS allerdings aufgrund des besseren Torverhältnisses die Oberhand und zog im Gegensatz zu Koray in die Knockout Stage ein.